В КБР пять человек пострадали при съезде легковушки в оросительный канал

В селе Дейское Терского района Кабардино-Балкарии легковой автомобиль Hyundai Solaris съехал с проезжей части и оказался в оросительном канале. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 20:20 17.04.2026 года поступило сообщение о том, что в Терском районе в с. Дейское произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части в оросительный канал. В результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

На месте работали спасатели МЧС: к деблокировке участников происшествия привлекались пять сотрудников и одна единица спецтехники. Движение на участке автодороги после происшествия восстановлено и осуществляется в обычном режиме. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

