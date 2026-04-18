«Медленно думать некогда»: Чемпионка по стрельбе рассказала, как оружие в руках меняет женский характер

Практическая стрельба — это не только про меткость, но и про стальные нервы, идеальную осанку и мгновенные решения. Трёхкратная чемпионка мира по практической стрельбе Алёна Карелина в беседе с Life.ru рассказала, как этот спорт меняет женский характер, почему девушки стреляют лучше мужчин и чему на самом деле учит оружие.

Практическая стрельба даёт умение в стрессовой ситуации находить оптимальные решения так, чтобы это было безопасно для окружающих и максимально эффективно. Она учит собираться, концентрироваться очень сильно на задаче. Меня это в своё время очень сильно прокачало: я научилась собираться — и это очень помогает в жизни. Нет места для растерянности, возможно, для каких-то истерик, когда нужно быть собранным. В отличие от других видов спорта, здесь больше ответственности, потому что в руках оружие. Алёна Карелина Трёхкратная чемпионка мира по практической стрельбе

Собеседница поясняет: на упражнениях время идёт на доли секунды, и за это мгновение нужно перестроить весь план прохождения, если что-то пошло не так. Это прокачивает навык моментальных решений — медленно думать просто некогда. А добавьте к этому стресс соревнований и необходимость следить за безопасностью окружающих — получается серьёзная психологическая работа.

По её словам, девушкам в этом спорте даже проще. От них не ждут феноменальных результатов, поэтому они приходят расслабленными и показывают классный старт. Мужчинам же мешает желание сразу доказать, что они — сильный пол. Плюс стрельба незаметно укрепляет мышцы спины и формирует ровную осанку — стойка должна быть чёткой.

«Можно не особо уметь стрелять, главное — безопасность, и можно уже идти в путь. А дальше добавляется стресс, и ты учишься в этом стрессе оставаться собранным. Это на самом деле здорово. Я сильно изменилась и лучше ориентируюсь в стрессовых ситуациях, в том числе в жизни», — резюмировала спортсменка.

