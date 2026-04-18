В Череповце включили сирены, работают системы ПВО

В Череповце включены сирены воздушной опасности, работают системы ПВО. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

«Силы и средства, экстренные службы в состоянии повышенной готовности», — написал он в телеграм-канале. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Сбито 27 дронов, в порту Высоцк начался пожар. Его уже потушили, сообщали власти.