18 апреля, 09:38

Дроны ВСУ нанесли удары по двум НПЗ в Саратовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Атака вражеских беспилотников на Самарскую область продолжается — было зафиксировано несколько ударов по заводам в Новокуйбышевске и Сызрани, жертв нет, но режим угрозы сохраняется, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

«Продолжается атака вражескими БПЛА на Самарскую область. Зафиксированы прилёты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани», — написал глава региона.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, развёрнуты оперативные штабы. Режим угрозы сохраняется. Граждан просят соблюдать меры безопасности.

Расчёты ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь, уничтожено 22 дрона
Ранее над Новокуйбышевском прогремела серия взрывов — системы ПВО отражали атаку дронов. Около 4:30 утра жители восточной и северной частей города услышали громкие хлопки. Очевидцы насчитали 6–8 взрывов и видели вспышки в небе. В городе включили сирену воздушной тревоги. Один из беспилотников упал недалеко от родильного дома, в здании выбило стёкла. Пострадавших нет. Всех детей и пациенток перевели в соседние медучреждения. На месте развёрнут оперативный штаб.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
