Дроны ВСУ нанесли удары по двум НПЗ в Саратовской области

Атака вражеских беспилотников на Самарскую область продолжается — было зафиксировано несколько ударов по заводам в Новокуйбышевске и Сызрани, жертв нет, но режим угрозы сохраняется, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

«Продолжается атака вражескими БПЛА на Самарскую область. Зафиксированы прилёты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани», — написал глава региона.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, развёрнуты оперативные штабы. Режим угрозы сохраняется. Граждан просят соблюдать меры безопасности.

Ранее над Новокуйбышевском прогремела серия взрывов — системы ПВО отражали атаку дронов. Около 4:30 утра жители восточной и северной частей города услышали громкие хлопки. Очевидцы насчитали 6–8 взрывов и видели вспышки в небе. В городе включили сирену воздушной тревоги. Один из беспилотников упал недалеко от родильного дома, в здании выбило стёкла. Пострадавших нет. Всех детей и пациенток перевели в соседние медучреждения. На месте развёрнут оперативный штаб.