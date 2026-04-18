В Анкаре сравнили атаку на «Турецкий поток» с блокадой Ормуза
Анкара высказалась о возможных последствиях атак на газовую инфраструктуру в Чёрном море. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в интервью РИА «Новости» провёл жёсткую параллель с недавними событиями на Ближнем Востоке.
«Последствия атаки на «Турецкий поток» будут сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива», — заявил чиновник на полях Анталийского дипломатического форума.
Он напомнил, что мир уже сталкивался с подобным во время подрыва «Северного потока», и повторение такого сценария недопустимо.
Напомним, Москва уже выражала надежду, что Анкара указала Киеву на недопустимость подобных угроз. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия на постоянной основе передаёт Турции озабоченность по поводу растущей опасности для «Турецкого» и «Голубого» потоков. Он также назвал текущее положение дел «потенциально очень опасной ситуацией».
