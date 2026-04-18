В Анкаре сравнили атаку на «Турецкий поток» с блокадой Ормуза

Анкара высказалась о возможных последствиях атак на газовую инфраструктуру в Чёрном море. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в интервью РИА «Новости» провёл жёсткую параллель с недавними событиями на Ближнем Востоке.

«Последствия атаки на «Турецкий поток» будут сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива», — заявил чиновник на полях Анталийского дипломатического форума.

Он напомнил, что мир уже сталкивался с подобным во время подрыва «Северного потока», и повторение такого сценария недопустимо.