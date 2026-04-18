Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 10:02

В Анкаре сравнили атаку на «Турецкий поток» с блокадой Ормуза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lisic

Анкара высказалась о возможных последствиях атак на газовую инфраструктуру в Чёрном море. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в интервью РИА «Новости» провёл жёсткую параллель с недавними событиями на Ближнем Востоке.

«Последствия атаки на «Турецкий поток» будут сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива», — заявил чиновник на полях Анталийского дипломатического форума.

Он напомнил, что мир уже сталкивался с подобным во время подрыва «Северного потока», и повторение такого сценария недопустимо.

Сербия готовилась к теракту: Армия усилила охрану «Турецкого потока» ещё в феврале по наводке спецслужб
Сербия готовилась к теракту: Армия усилила охрану «Турецкого потока» ещё в феврале по наводке спецслужб

Напомним, Москва уже выражала надежду, что Анкара указала Киеву на недопустимость подобных угроз. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия на постоянной основе передаёт Турции озабоченность по поводу растущей опасности для «Турецкого» и «Голубого» потоков. Он также назвал текущее положение дел «потенциально очень опасной ситуацией».

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Турция
  • турецкийпоток
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar