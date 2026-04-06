Песков: Россия принимает меры по обеспечению безопасности «Турецкого потока»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar
После предотвращения диверсии на участке «Турецкого потока» между Сербией и Венгрией Россия принимает меры по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Надеемся, что Венгрия и Сербия также будут принимать меры. И надеемся, что в ходе недавних контактов Зеленского в Анкаре, ему было указано на недопустимость таких агрессивных действий в отношении инфраструктуры «потоков», — заявил Песков.
Напомним, Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить защиту «Турецкого потока» после того, как 5 апреля в Сербии рядом с газопроводом, по которому идёт российское топливо, обнаружили взрывное устройство. Диверсию планировал иностранный гражданин. Венгрия уже усилила охрану объекта на своей территории, сегодня к «Турецкому потоку выехал» Виктор Орбан.
