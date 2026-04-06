После предотвращения диверсии на участке «Турецкого потока» между Сербией и Венгрией Россия принимает меры по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Надеемся, что Венгрия и Сербия также будут принимать меры. И надеемся, что в ходе недавних контактов Зеленского в Анкаре, ему было указано на недопустимость таких агрессивных действий в отношении инфраструктуры «потоков», — заявил Песков.