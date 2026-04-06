Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 09:59

Песков: Россия принимает меры по обеспечению безопасности «Турецкого потока»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

После предотвращения диверсии на участке «Турецкого потока» между Сербией и Венгрией Россия принимает меры по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Надеемся, что Венгрия и Сербия также будут принимать меры. И надеемся, что в ходе недавних контактов Зеленского в Анкаре, ему было указано на недопустимость таких агрессивных действий в отношении инфраструктуры «потоков», — заявил Песков.

Сербский парламент обвинил Украину в попытке подрыва «Турецкого потока»
Напомним, Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить защиту «Турецкого потока» после того, как 5 апреля в Сербии рядом с газопроводом, по которому идёт российское топливо, обнаружили взрывное устройство. Диверсию планировал иностранный гражданин. Венгрия уже усилила охрану объекта на своей территории, сегодня к «Турецкому потоку выехал» Виктор Орбан.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • турецкийпоток
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar