«Добровольно вернулся в часть»: Блогер Воевода жив, он пообещал отправиться на СВО

Блогер Воевода впервые лично вышел на связь после своего исчезновения. Видео опубликовал знакомый военнослужащего, которому перешли права владения телеграм-каналом. На кадрах Алексей Земцов признаётся, что родные отговорили его от суицида.

Обращение Алексея Земцова. Видео © Telegram / «Воевода Вещает»

«Добровольно вернулся в часть. Спасибо родителям, друзьям, отговорившим меня от неправильного поступка... Дальше — воевать», — сказал он.

Напомним, несколько дней назад Алексей Земцов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что планирует суицид. Информацию о его намерениях подтвердил военный блогер Борис Рожин. По его данным, военнослужащий пошёл на крайний шаг из-за семейных проблем — ему изменила супруга. К слову, Life.ru сразу узнал, что он жив.