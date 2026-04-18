«Добровольно вернулся в часть»: Блогер Воевода жив, он пообещал отправиться на СВО
Блогер Воевода записал видео и заявил, что родные отговорили его от самоубийства
Обложка © Воевода вещает
Блогер Воевода впервые лично вышел на связь после своего исчезновения. Видео опубликовал знакомый военнослужащего, которому перешли права владения телеграм-каналом. На кадрах Алексей Земцов признаётся, что родные отговорили его от суицида.
Обращение Алексея Земцова. Видео © Telegram / «Воевода Вещает»
«Добровольно вернулся в часть. Спасибо родителям, друзьям, отговорившим меня от неправильного поступка... Дальше — воевать», — сказал он.
Напомним, несколько дней назад Алексей Земцов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что планирует суицид. Информацию о его намерениях подтвердил военный блогер Борис Рожин. По его данным, военнослужащий пошёл на крайний шаг из-за семейных проблем — ему изменила супруга. К слову, Life.ru сразу узнал, что он жив.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.