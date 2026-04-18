Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 апреля, 16:21

«Печально смотреть»: Испании вновь досталось от Трампа

Трамп заявил, что ему печально смотреть на финансовые показатели Испании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экономическую ситуацию в Испании, назвав финансовые показатели страны «ужасающими», и отметил минимальный вклад Мадрида в НАТО и собственную оборону. Своё мнение он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Кто-нибудь обращал внимание, насколько плохо обстоят дела в Испании? Их финансовые показатели... просто ужасающие. Печально на это смотреть!!!» — написал американский лидер.

По словам Трампа, Испания почти никак не вкладывается в работу Североатлантического альянса и собственную оборону.

НАТО трещит по швам: Названы страны, которые могут «кинуть» альянс

Напомним, что Испания стала единственной страной в НАТО, которая открыто выступила против военной операции США и Израиля в Иране. В ответ на это в марте американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадрид — это «лузер» с откровенно враждебной риторикой в сторону альянса.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
