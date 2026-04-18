«Печально смотреть»: Испании вновь досталось от Трампа

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экономическую ситуацию в Испании, назвав финансовые показатели страны «ужасающими», и отметил минимальный вклад Мадрида в НАТО и собственную оборону. Своё мнение он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Кто-нибудь обращал внимание, насколько плохо обстоят дела в Испании? Их финансовые показатели... просто ужасающие. Печально на это смотреть!!!» — написал американский лидер.

По словам Трампа, Испания почти никак не вкладывается в работу Североатлантического альянса и собственную оборону.