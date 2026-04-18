18 апреля, 17:30

Круизный лайнер сообщил о странном инциденте у побережья Омана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dietwal

Капитан круизного лайнера зафиксировал необъяснимый всплеск воды всего в пяти километрах от побережья Омана при выходе из Персидского залива. Об этом свидетельствуют данные о движении судов.

Моряки доложили «о всплеске воды в непосредственной близости от судна». Точное время инцидента и название корабля не раскрываются. Одним из четырёх возможных судов могли быть Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, MSC Euribia или Celestyal Journey. Они начали движение через Ормузский пролив после 14:00 мск, и около 15:00 три лайнера находились в районе происшествия.

К 16:30 лайнер Celestyal Journey благополучно продолжил путь в Оманском заливе, направляясь в порт ОАЭ. Ранее все четыре корабля покинули якорные стоянки, чтобы выйти из акватории Персидского залива.

Иран пообещал следить за трафиком в Ормузском проливе до окончания войны

Ранее Life.ru рассказывал, что недалеко от берегов Омана неизвестный снаряд поразил проходящий контейнеровоз. В результате был повреждён груз на борту судна. Западные СМИ считают, что огонь открыл иранский Корпус стражей исламской революции.

Владимир Озеров
