18 апреля, 17:31

Убийца шести человек в Киеве имел лицензию на оружие

Обложка © Telegram / Прокуратура Украины

Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, использовал зарегистрированный карабин, на который в декабре получил разрешение по медсправке. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Клименко пояснил, что оружие было зарегистрировано, в декабре владелец обратился в разрешительную систему для отстрела и предоставил медсправку. Следствие установит, какое учреждение её выдало.

До 6 возросло число жертв стрельбы в Киеве — одна раненая скончалась в больнице

Ранее Life.ru сообщал о стрельбе в Голосеевском районе Киева. Вооружённый автоматом мужчина расстреливал прохожих в упор, после чего забаррикадировался в супермаркете и захватил заложников. При штурме злоумышленника нейтрализовали. Украинские СМИ назвали имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков.

