Водитель автобуса потерял контроль и врезался в ограждение дома в Крыму

ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Крыму. Инцидент случился в Белогорском районе 18 апреля, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.





«По предварительным данным, сегодня, 18.04.2026, около 08:30 водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Белогорск — Ударное», потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на бетонное ограждение жилого дома», — говорится в сообщении.

Предположительной причиной происшествия названо резкое ухудшение состояния здоровья водителя. В результате этого он не справился с управлением. В госпитализации никто из пассажиров автобуса не нуждается.

Сотрудники Госавтоинспекции Белогорского района проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

