19 апреля, 04:47

Священник провёл первую литургию в подземном храме в зоне СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В группировке войск «Запад» впервые провели литургию в подземном храме. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Служба состоялась в зоне специальной военной операции.

Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады приняли участие в первой литургии. Она прошла после завершения строительства полевого подземного храма. Духовный наставник бригады священник Алексей Бурцев провёл освящение храма.

«Теперь в любое время суток, до или после выполнения боевых задач, военнослужащие могут зайти сюда, чтобы помолиться, причаститься, поставить свечу за товарищей или найти минуту душевного покоя», — подытожили в ведомстве.

У подразделения появилось своё святое место. Его надёжно укрыли от обстрелов.

Ранее священник Алексей Бурцев совершил первый крестный ход над зоной СВО. Обряд провели с воздуха вдоль полосы действий группировки войск «Запад». В сообщении Минобороны рассказали об использовании вертолёта Ми-8. Его сопровождали ударные вертолёты Ка-52. Они обеспечивали безопасность вблизи линии соприкосновения. В ходе маршрута священнослужитель провёл молебен. В молитве прозвучала просьба о даровании победы. Иерей использовал икону небесного покровителя Архистратига Михаила.

Антон Голыбин
