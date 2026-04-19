Регион
19 апреля, 08:50

Маша Распутина назвала торжеством справедливости исход суда за дом

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Маша Распутина прокомментировала решение кассационного суда, который оставил в силе решение первой инстанции об отказе в иске о разделе имущества, окончательно закрыв вопрос о возможной делёжке дома её супруга. Звезда подчеркнула, что была уверена в себе и совершенно спокойна, поскольку хорошо осведомлена о законах РФ.

По словам исполнительницы, у гражданина, который имеет одно жильё, нельзя его изымать. Семья певицы из четырёх человек прожила в спорном доме двадцать пять лет, остальное имущество муж отдал прежней семье. Поэтому отнимать у него единственный дом было бы несправедливо, уверена Распутина.

«Справедливость восторжествовала», — цитирует знаменитость сайт MK.ru.

Дочь Маши Распутиной пожаловалась, что её «выселили» из дома в баню
Напомним, Маша Распутина могла лишиться единственного жилья в деревне Таганьково, где она проживает с мужем и дочерью-инвалидом. Как выяснилось, семья оказалась втянута в имущественный спор мужа певицы с его бывшей женой. Однако в итоге с мужа певицы Виктора Захарова отменили взыскание почти 47 миллионов рублей, которые ранее присудили его бывшей жене в споре о разделе имущества.

Борис Эльфанд
