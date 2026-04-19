Малайзия планирует закупки российской нефти из-за глобального кризиса

Власти Малайзии рассматривают возможность приобретения российской нефти. Об этом сообщил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, передаёт агентство Bernama.

«Слава богу, наши отношения с Россией остаются хорошими. Поэтому в текущей ситуации наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией, чтобы она как дружественная страна покрыла часть наших потребностей», — отметил он.

По его словам, текущая международная обстановка открыла для Куала-Лумпура новые возможности. Пересмотр подходов к сотрудничеству с Россией стал заметен на фоне изменений в политике западных стран. Премьер подчеркнул, что ряд государств Запада вновь начали взаимодействовать с Москвой. Это происходит под давлением экономических факторов, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

На этом фоне Малайзия также намерена действовать прагматично, исходя из собственных интересов в сфере энергетики. Переговорный процесс может начаться в ближайшее время.

Ранее сообащлось, что на фоне изменений на энергетическом рынке европейские страны также корректируют свои закупки. Так, Испания в марте резко увеличила импорт российского сжиженного природного газа. Объём поставок достиг 9 807 ГВт·ч. Это составляет 26,1% от общего импорта СПГ в страну за месяц.