Деменция, шизофрения и слепота: В России ужесточили требования к охранникам

В России ужесточили требования к найму охранников. Теперь эту должность не смогут занимать люди с деменцией, шизофренией, а также страдающие алкоголизмом. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ, опубликованном на официальном портале правовых актов.

В перечне указано 65 заболеваний, которые условно разделены на три блока: психические расстройства, отклонения в поведении и болезни глаза и его придаточного аппарата. Первые два блока наиболее полные. Туда вошли диагнозы, характеризующиеся последствиями деменции, шизофрении, психоза, а также расстройствами половой идентификации, умственной отсталостью. Кроме того, в списке есть наркозависимость и пристрастие к алкоголю.

В последнем блоке названы только три болезни. Все они касаются ухудшения зрения, вплоть до слепоты. Также не смогут работать охранниками лица с нарушениями глазной рефракции и аккомодации.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко поставил задачу к 2030 году в полтора раза увеличить долю россиян, приверженных здоровому образу жизни. Выступая на заседании коллегии Минздрава, он подчеркнул, что работа в этом направлении должна начаться немедленно, назвав здоровое долголетие самой выгодной инвестицией как для самого человека, так и для государства.