На Украине заявили о хаосе на улицах и призвали к компромиссу с Россией

На улицах Украины из-за мобилизации происходит настоящий ужас, написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X. По её словам, все её знакомые согласились бы на компромисс с Россией ради скорейшего мира.

«На улицах Украины царит хаос. Недоверие к правительству растёт с каждым днём», — говорится в публикации.

Так она прокомментировала очередной случай насильственной мобилизации. В одном из городов сотрудники ТЦК попытались вытащить мужчину из машины — он попробовал уехать, но врезался в другую, а один из военкомов выстрелил ему вслед несколько раз.

В интернете полно видео с жёсткими действиями работников военкоматов. На записях видно, как они увозят мужчин в микроавтобусах, избивая задержанных и применяя силу.

Напомним, что в Киеве сотрудники территориального центра комплектования выстрелили в легковой автомобиль во время мероприятий по принудительной мобилизации. На опубликованных кадрах видно, как два микроавтобуса перекрыли движение седану. Водитель отказался выходить из машины. Люди в военной форме попытались выбить стёкла. После этого автомобиль оттолкнул машины военных и уехал. Тогда «могилизаторы» достали оружие. Позже ТЦК подтвердил факт стрельбы. В ведомстве заявили, что использовались якобы резиновые пули.