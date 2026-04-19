19 апреля, 12:21

Спикеру Сената Чехии не дали правительственный самолёт для поездки на Тайвань

Милош Выстрчил. Обложка © Wikipedia

Кабмин Чехии отказал спикеру верхней палаты парламента Милошу Выстрчилу в предоставлении правительственного самолёта для визита на Тайвань. Об этом сообщил портал Irozhlas.

В правительстве пояснили, что решение связано с разными подходами кабинета министров и Сената к сотрудничеству с Китаем. Чешские власти, как и другие члены Евросоюза, придерживаются принципа «одного Китая».

Выстрчил вместе с бизнес-делегацией планирует отправиться на остров в конце мая — начале июня. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что предоставлять ему самолёт за счёт налогоплательщиков нецелесообразно. По словам главы правительства, спикер может воспользоваться коммерческим рейсом.

«Мы будем проводить прагматичную внешнюю политику. Я посещу Азербайджан, Казахстан, Узбекистан ради наших компаний, чтобы они вели бизнес, а не ту политику, которая ничего существенного не принесла, а только навредила нашему бизнесу», — отметил Бабиш в видеообращении.

Ранее МИД Чехии вызвал российского посла для объяснений. Причиной стал опубликованный Минобороны РФ список европейских производителей дронов, а также последовавшие высказывания зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

Александра Мышляева
