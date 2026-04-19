23-летнюю россиянку насмерть сбил поезд на Шри-Ланке

На Шри-Ланке поезд насмерть сбил 23-летнюю россиянку на железнодорожном переезде. Об этом сообщает SHOT.

Трагедия произошла сегодня около 10 утра по местному времени в Ахангаме. Александра пересекала пути на электробайке и, предварительно, пыталась проскочить перед составом, но не успела. От полученных травм она скончалась на месте.

Погибшая была уроженкой Тюмени. Несколько месяцев назад она отправилась в южноазиатскую республику. На родине Александра участвовала в модных фотосессиях и трудилась маркетологом в заведении Good Story.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский турист погиб во время купания на Филиппинах. Его попытался вытащить из воды спасатель, но он тоже умер. Как сообщается, несчастный случай произошёл утром на пляже Пука Бич на популярном туристическом острове Боракай. Отдыхающий зашёл в воду и попал в сильное течение, которое понесло его в открытый океан.