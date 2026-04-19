Любителей беспорядочного секса предупредили о высоком риске подхватить оспу обезьян

Учёные обнаружили мутации в генах вируса оспы обезьян, отвечающих за преодоление иммунной системы человека, обратил внимание главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, мутации постоянно происходят в геноме любого организма, однако вирус оспы обезьян в последние годы ведёт себя необычно.

Раньше заболевание протекало очень тяжело, как натуральная оспа, но со временем при передаче от человека к человеку патогенные свойства вируса уменьшались, и он переставал быть заразным. Сегодня заболевание протекает легко, с летальностью на уровне 0,1%. Для заражения нужен тесный и длительный контакт, например, секс, но вирус может проникать не только через половые пути.

«Он, конечно, заразит и респираторным путём, и другие пути здесь тоже возможны», — подчеркнул профессор в интервью 360.ru.

Ранее академик РАН и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал готовиться к вакцинации от оспы обезьян. Он подчеркнул, родившиеся после 1980 года, когда натуральную оспу ликвидировали, не имеют иммунитета, что очень опасно. Оспа обезьян передаётся воздушно-капельно при «тесном контакте».