«Контакт должен быть тесным»: Инфекционист оценила риск эпидемии оспы обезьян
Врач Мескина: Оспа обезьян передаётся от человека только при тесном контакте
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fahroni
Оспа обезьян способна передаваться от человека к человеку, но для заражения необходим тесный контакт. Об этом рассказала инфекционист, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.
Раньше болезнь передавалась исключительно от животных, однако в последнее время зафиксированы случаи заражения от людей. При этом механизм распространения кардинально отличается от классической оспы.
«Должен быть очень тесный контакт. Вероятность серьёзных вспышек на территории Российской Федерации крайне мала», — подчеркнула специалист в беседе с 360.ru.
Заразиться можно через кожу или постельное бельё. Воздушно-капельным путём вирус не передаётся. Среди симптомов Мескина назвала лихорадку, общее недомогание и появление сыпи в местах тесного контакта.
«Это пятнышки, которые растут и становятся уплотнениями. После этого образуются пузырьки и корка», — пояснила профессор.
В большинстве случаев, добавила инфекционист, оспа обезьян проходит сама собой без специального лечения.
В Московской области зафиксированы три случая заражения оспой обезьян. Двое заболевших находятся в больнице Домодедово. На днях стало известно о третьем, он тоже госпитализирован, Роспотребнадзор принимает меры.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.