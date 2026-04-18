Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 07:04

«Контакт должен быть тесным»: Инфекционист оценила риск эпидемии оспы обезьян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fahroni

Оспа обезьян способна передаваться от человека к человеку, но для заражения необходим тесный контакт. Об этом рассказала инфекционист, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.

Раньше болезнь передавалась исключительно от животных, однако в последнее время зафиксированы случаи заражения от людей. При этом механизм распространения кардинально отличается от классической оспы.

«Должен быть очень тесный контакт. Вероятность серьёзных вспышек на территории Российской Федерации крайне мала», — подчеркнула специалист в беседе с 360.ru.

Заразиться можно через кожу или постельное бельё. Воздушно-капельным путём вирус не передаётся. Среди симптомов Мескина назвала лихорадку, общее недомогание и появление сыпи в местах тесного контакта.

«Это пятнышки, которые растут и становятся уплотнениями. После этого образуются пузырьки и корка», — пояснила профессор.

В большинстве случаев, добавила инфекционист, оспа обезьян проходит сама собой без специального лечения.

В Московской области зафиксированы три случая заражения оспой обезьян. Двое заболевших находятся в больнице Домодедово. На днях стало известно о третьем, он тоже госпитализирован, Роспотребнадзор принимает меры.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar