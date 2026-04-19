19 апреля, 15:20

Иранская ПВО сбила ракету во время интервью над головой журналиста

Обложка © Telegram / Irib News Agency

В соцсетях появилось видео, как иранские военные прямо во время интервью сбили вражескую ракету. На кадрах военный рассказывает об уничтожении американского истребителя F-35, а затем раздаётся взрыв. Об этом сообщает Irib News Agency.

Военные прямо во время интервью сбили вражескую ракету. Видео © Telegram / Irib News Agency

На видео военный поясняет, что они отслеживали американский самолёт, пока тот не оказался в идеальной позиции для поражения. В этот момент слышен свист летящей ракеты и взрыв. Журналист и собеседник инстинктивно пригибаются.

«Крылатая ракета», — отвечает военный на быстрый вопрос репортёра.

Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах с Ираном в Исламабаде

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что иранские ВМС полны решимости преподать своим противникам ещё один урок. Такое заявление политик сделал по случаю Национального дня армии.

Владимир Озеров
