Иранская ПВО сбила ракету во время интервью над головой журналиста

В соцсетях появилось видео, как иранские военные прямо во время интервью сбили вражескую ракету. На кадрах военный рассказывает об уничтожении американского истребителя F-35, а затем раздаётся взрыв. Об этом сообщает Irib News Agency.

На видео военный поясняет, что они отслеживали американский самолёт, пока тот не оказался в идеальной позиции для поражения. В этот момент слышен свист летящей ракеты и взрыв. Журналист и собеседник инстинктивно пригибаются.

«Крылатая ракета», — отвечает военный на быстрый вопрос репортёра.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что иранские ВМС полны решимости преподать своим противникам ещё один урок. Такое заявление политик сделал по случаю Национального дня армии.