Травматолог объяснил, о чём говорят разные цвета синяков

Врач травматолог-ортопед, заведующий отделением реабилитационно-восстановительного лечения НЦСМ ФМБА России Максим Попогребский объяснил «Газете.Ru», почему синяки меняют цвет и когда обычный ушиб требует визита к хирургу.

Любой кровоподтёк — это результат повреждения сосудов, при котором кровь изливается в мягкие ткани. Цвет синяка («фиолетовый», «бурый», «жёлтый») — это не показатель тяжести травмы, а наглядная иллюстрация процесса распада гемоглобина. Сначала кровь свежая, затем гемоглобин разрушается и превращается в другие пигменты (билирубин).

«Сначала синяк имеет синюшный или даже красноватый оттенок. Это свежая кровь, богатая гемоглобином. Со временем он начинает менять окраску: становится фиолетовым, затем бурым и, наконец, жёлтым», — объясняет врач

Намного важнее размера кровоподтека и сопутствующий отёк. Если синяк едва заметен и отёка нет — это обычный поверхностный ушиб. Если движения стеснены, слышен хруст или больно двигать конечностью — это повод обратиться к врачу. Отсутствие синяка не гарантирует безопасности: при разрывах сухожилий или глубоких переломах (например, шейки бедра) кровоизлияния может не быть.

«Если синяки возникают регулярно без видимой причины и в разных местах, не успевают проходить (одни появляются на смену другим) — это повод заподозрить нарушение гемостаза», — отмечает Максим Попогребский.

Ранее терапевт рассказал, что синяки, появляющиеся даже после незначительного воздействия, могут сигнализировать о внутренних нарушениях. Причинами могут быть приём лекарств (аспирин, гепарин, антибиотики), беременность, хронические заболевания, дефицит витаминов, алкоголь или болезни крови. Лекарственная тромбоцитопения обычно проходит после отмены препарата, но некоторые средства (химиотерапия, интерфероны) могут угнетать кроветворение.