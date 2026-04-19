Пушкинский музей в Москве вернулся к работе в штатном режиме

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве возобновил работу и принимает посетителей в обычном режиме. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале учреждения, уточнив, что музей снова открыт для посетителей.

В сообщении подчёркивается, что работа культурной площадки полностью вернулась к стандартному графику. Также в музее объявили о завершении мероприятия «Я покажу тебе музей».

Участникам квеста, которые не успели получить призы, рекомендовано обратиться в музей по электронной почте. Посетителям, чьи визиты не состоялись, предложено оформить заявление на возврат средств за приобретённые билеты.

Ранее сообщалось, что Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве временно приостанавливал вход в здания по техническим причинам. Посетителям, которые не смогли завершить осмотр экспозиций или приобрели билеты на воскресные сеансы, предложили вернуть средства либо воспользоваться ими для посещения музея в течение двух недель.