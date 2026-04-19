19 апреля, 17:44

Полиция Украины показала 23-летнего стрелка, палившего по толпе в Чернигове

Обложка © Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины показала в соцсети фотографию задержанного в Чернигове мужчины, который открыл стрельбу по случайным прохожим. Также опубликовано изъятое у злоумышленника оружие. По данным правоохранителей, подозреваемому всего лишь 23 года.

Задержанный в Чернигве. Фото © Национальная полиция Украины

«Полицейские оперативно задержали 23-летнего мужчину в порядке ст. 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оружие изъято, мотивы совершенного устанавливаются», — уточнили в нацполиции.

Как утверждается, нападавших было двое, один успел скрыться. Оба мужчины, по словам свидетелей, были в состоянии сильного алкогольного опьянения. В момент выстрелов они не выкрикивали никаких лозунгов, огонь вели неприцельно.

Кличко: Восемь раненных при стрельбе в Киеве остаются в больницах

Как сообщалось, сегодня, 19 апреля, в украинском Чернигове двое мужчин открыли стрельбу прямо на улице. Изначально говорилось как минимум о трёх пострадавших. По словам очевидцев, преступники целились даже в детей. Украинская полиция подтвердила стрельбу и сообщила о задержании подозреваемого. При этом правоохранители опровергли информацию о пострадавших.

Татьяна Миссуми
