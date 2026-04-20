Экс-следователь допустил, что пропавший в Кузбассе Герой России мог скрыться
Алексей Асылханов. Обложка © Студенческий медиацентр «Кузбасс»
Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в Кемеровской области может иметь неочевидные причины. Бывший следователь Следственного комитета, участник СВО Василий Козлов допустил, что мужчина мог скрыться намеренно. Об этом пишет РИА «Новости».
Своё предположение он связал с тем, что в день исчезновения Асылханов взял из дома сумку со всеми документами — паспортом, военным билетом, удостоверениями и СНИЛСом, что для него было нетипичным.
По словам Козлова, эти факты могут свидетельствовать о спланированных и осознанных действиях. Экс-следователь отметил, что полностью исключать благоприятный сценарий развития событий нельзя.
Напомним, Алексей Асылханов пропал без вести 3 апреля. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве. Поиски продолжаются, но семья сохраняет надежду и призывает не доверять непроверенным источникам. Он известен участием в СВО: уничтожил 15 танков, 50 бронемашин и множество живой силы, награждён Золотой Звездой Героя в декабре 2024 года. После ранения вернулся в Кузбасс и стал педагогом в техникуме. Супруга рассказала, что муж никогда не пропадал без предупреждения и не имел пагубных привычек. К поискам подключились волонтёры «ЛизаАлерт».
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.