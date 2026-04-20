Экс-следователь допустил, что пропавший в Кузбассе Герой России мог скрыться

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в Кемеровской области может иметь неочевидные причины. Бывший следователь Следственного комитета, участник СВО Василий Козлов допустил, что мужчина мог скрыться намеренно. Об этом пишет РИА «Новости».

Своё предположение он связал с тем, что в день исчезновения Асылханов взял из дома сумку со всеми документами — паспортом, военным билетом, удостоверениями и СНИЛСом, что для него было нетипичным.

По словам Козлова, эти факты могут свидетельствовать о спланированных и осознанных действиях. Экс-следователь отметил, что полностью исключать благоприятный сценарий развития событий нельзя.