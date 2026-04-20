Иранские спецы «вскрывают» сбитые ракеты США для обратного проектирования

Иранские спецы намерены провести технический анализ фрагментов американских ракет, перехваченных на своей территории. Об этом сообщил представитель штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари в соцсети X.

«Обнаруженные фрагменты перехваченных американских ракет передаются экспертам для детального технического анализа и обратного проектирования», — сказано в публикации.

В Тегеране подчёркивают, что подобное «вскрытие» вражеских ракет помогает адаптировать вооружённые силы к современным условиям и совершенствовать собственные технологии. Речь идёт о так называемом реверс-инжиниринге — изучении конструкции для последующего воспроизведения или модернизации решений.

Ранее, 19 апреля, президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности достижения соглашения между Вашингтоном и Тегераном. В ответ иранская сторона лишь указала, что переговорный процесс сталкивается с трудностями. В Тегеране считают, что диалог тормозят «завышенные и необоснованные требования Вашингтона», а также непоследовательность американской позиции, внутренние разногласия в США и продолжающаяся «морская блокада». При этом Израиль твердит, что война ещё не закончена и намекает на дальнейшие боевые действия.