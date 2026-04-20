Названа самая распространённая у доноров в Москве группа крови

В Москве четвёртая группа крови остаётся самой редкой среди доноров, а наиболее распространённой — вторая. Об этом рассказала РИА «Новости» главный врач ГБУЗ «Центр крови имени О. К. Гаврилова» Мария Аппалуп. Она напомнила, что 20 апреля отмечается Национальный день донора крови. в 2007 году.

«Самой распространённой стала А (II) – 36% московских доноров, AB (IV) остаётся самой редкой – 9% доноров», — подчеркнула Аппалуп.

Медик пояснила, что вторая группа крови также применяется для пациентов с четвёртой группой, если резус-фактор положительный. Чаще всего к переливаниям приходится прибегать в кардиохирургии и в акушерском деле.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Эта дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1832 году акушер Андрей Мартынович Вольф впервые в отечественной практике задокументированно спас жизнь роженице с помощью переливания крови. Официальный статус праздник получил 20 февраля 2007 года — после круглого стола в Госдуме, проведённого по инициативе Минздрава и общественных организаций.

Ранее Life.ru развеял главные мифы о донорской крови. Один из самых устойчивых — будто вместе с ней человеку передаются привычки, характер и даже воспоминания другого человека. В интернете можно найти истории: кто-то после переливания полюбил пиво, кто-то начал видеть странные сны или вдруг заиграл на фортепиано.