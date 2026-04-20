В России выросли продажи одного вида автотехники

На 16-й неделе года (с 13 по 19 апреля) российский рынок новой автотехники продолжил снижение. По данным аналитика Сергея Целикова, продажи легковых автомобилей упали на 7,3% по сравнению с предыдущей неделей, составив чуть более 23 тысяч единиц, сообщил он в своём Telegram-канале. При этом продажи автобусов выросли.

В годовом выражении рынок всё ещё показывает рост (+4%), но его темпы замедлились. Сегмент лёгкого коммерческого транспорта просел на 5,3% за неделю и на 14,5% к прошлому году. Рынок тяжёлых грузовиков сократился на 12,8% за неделю, но в годовом выражении прибавил более 10%.

Единственной категорией, показавшей рост, стали автобусы: за неделю их было продано более 200, что на 47% больше, чем неделей ранее, и почти на 8% больше, чем год назад.

А ранее российские производители шин выразили обеспокоенность резким ростом доли китайских брендов на внутреннем рынке. В 2025 году количество китайских марок в бюджетном сегменте (С-сегмент) увеличилось с 200 до 250, а их общая доля достигла 35%. Это привело к падению продаж отечественных заводов более чем на 20% и снижению загрузки мощностей до 55%. В качестве защитных мер производители предлагают ввести пошлины, усилить контроль сертификации и ограничить импорт через маркетплейсы.