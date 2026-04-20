Сладкое спасение: Россияне массово меняют дорогой шоколад на простое печенье

Российские потребители на фоне снижения реальных доходов начали активно экономить, пересматривая продуктовую корзину. Об этом в интервью РБК заявила президент Х5 Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») Екатерина Лобачёва.

По словам топ-менеджера, покупатели стараются заменять дорогие продукты более простыми. В качестве примера она привела печенье — его потребление в сети выросло почти в 2,5 раза. Этот продукт даёт ощущение сладкого удовольствия, но стоит дешевле шоколада и премиальных кондитерских изделий.

Одновременно растут продажи товаров под собственными марками ретейлера. Такая продукция дешевле известных брендов, и покупатели уже успели к ней привыкнуть и поверить в её качество. При этом люди экономят выборочно. Они готовы пробовать новинки (например, безлактозную молочную продукцию) и менее склонны урезать траты на товары для здорового образа жизни.

На фоне падения покупательской способности быстрее всего растут дискаунтеры. В этом году «Чижик» впервые может обогнать по выручке «Перекрёсток»: в прошлом году выручка дискаунтера выросла на 67% (до 417 млрд рублей), тогда как супермаркет прибавил только 8% (531 млрд). Лидером остаются «Пятёрочки» с выручкой 3,6 трлн рублей (+16%).

Лобачёва подчеркнула, что для сети идеальный покупатель — не богатый и одинокий, а человек с устойчивым доходом, зрелый, с детьми, животными и вредными привычками. Такой клиент тратит деньги сразу в нескольких категориях: детские товары, корма, алкоголь, товары для дома.

На покупательную способность давят ключевая ставка, инфляция и сокращение населения. При этом продуктовую инфляцию, по словам главы Х5, уже удалось побороть.

Конкуренция в отрасли обостряется из-за уменьшения числа покупателей. Один человек за год может посетить до 12 разных магазинов, и сети вынуждены бороться за его кошелёк, предлагая не просто товар, а эмоции. В будущем магазины могут стать местом общения с мастер-классами, где покупатели будут учиться готовить с поварами или демонстрировать свои кулинарные успехи соседям.

Ранее сообщалось, что шоколадные фонтаны могут исчезнуть в России из-за дефицита какао-бобов. Сейчас 1 килограмм бельгийского шоколада для «растопки» обходится в пять тысяч рублей, что на 20% дороже, чем год назад.