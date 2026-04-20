Кремль считает преждевременным говорить о возможном изменении общеевропейского курса в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, несмотря на отдельные заявления европейских политиков, общий тон со стороны Брюсселя остаётся прежним.

«Пока преждевременно делать такие выводы», — отметил Песков.

В то же время он подчеркнул, что Москве импонируют высказывания некоторых лидеров, в том числе президента Болгарии Румена Радева о необходимости прагматичного диалога с Россией.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз может пересмотреть свою жёсткую линию в отношении России на фоне энергетических проблем. По его словам, нехватка нефти и газа уже сказывается на европейском энергетическом рынке, что создаёт предпосылки для ослабления прежних политических ориентиров в Евросоюзе. Фицо подчеркнул: в условиях кризиса государства должны в первую очередь полагаться на собственные ресурсы.