20 апреля, 10:49

Город-спутник ЗАЭС полностью обесточен

Город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар полностью обесточен. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По предварительным данным, причина отключения электроэнергии находится за пределами населённого пункта. О сроках восстановления подачи электричества пока не сообщается. Ситуация находится на контроле оперативных и коммунальных служб.

Ранее Энергодар, где расположена Запорожская АЭС уже был полностью обесточен в результате атаки ВСУ. Критическая инфраструктура и соцобъекты работали от резервных дизель-генераторов, топлива было достаточно.

BannerImage
