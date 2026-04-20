Благодатный огонь из Иерусалима доставили в зону СВО на Светлой седмице

Священник Богоявленского кафедрального собора Москвы Виктор Ленок сообщил о доставке Благодатного огня из Иерусалима и пасхальных подарков бойцам СВО на передовую. Об этом Отец Виктор сообщил у себя в телеграм-канале.

«Спустя три года на Светлой седмице снова получилось привезти ребятам на передовую Благодатный огонь и, конечно же, куличи — не много, не мало — 1 000 передали!» — отметил иерей.

По его словам, бойцам также передали шевроны и иконы, а многие из них смогли исповедоваться и причаститься. Он также поблагодарил Успенский храм Красногорска и Андрея Афанасьева за помощь в организации поездки.

Ранее священник Алексей Бурцев совершил первый крестный ход над зоной СВО. Церемония прошла с воздуха вдоль зоны ответственности группировки «Запад». В Минобороны сообщили, что для этого использовали вертолёт Ми-8 в сопровождении ударных Ка-52.