20 апреля, 12:23

У экс-главы Краснодарского отдела ФССП и его семьи изъяли землю, квартиры и 77 млн кэша

Суд Краснодара изъял у экс-пристава Квашуры активы на десятки миллионов рублей

Иван Квашура. Обложка © VK / Иван Квашура

Краснодарский краевой суд подтвердил обращение в доход государства имущества экс-начальника межрайонного отдела ГУФССП по региону Ивана Квашуры и его родственников. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов края.

«Судебная коллегия не нашла оснований для изменения решения суда первой инстанции, признав его законным и справедливым», — говорится в публикации.

В собственность государства переданы четыре земельных участка (общей площадью 1993 кв. м), два жилых строения и две квартиры в Краснодаре, а также более 77 млн рублей наличными. Всего за время работы на федеральной госслужбе Квашура приобрёл 13 объектов недвижимости и 11 автомобилей премиум-класса. Общая стоимость этих активов составила не менее 94,5 млн рублей.

Более 228 млн рублей требуют изъять в Петербурге по делу о коррупции в медицине

На днях Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов бывшего зампреда Воронежского облсуда Евгения Кучинского и связанных с ним лиц. Согласно решению, у экс-судьи изъяли жилую и нежилую недвижимость, земельный участок и автомобиль.

Юрий Лысенко
