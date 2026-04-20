У экс-главы Краснодарского отдела ФССП и его семьи изъяли землю, квартиры и 77 млн кэша

Краснодарский краевой суд подтвердил обращение в доход государства имущества экс-начальника межрайонного отдела ГУФССП по региону Ивана Квашуры и его родственников. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов края.

«Судебная коллегия не нашла оснований для изменения решения суда первой инстанции, признав его законным и справедливым», — говорится в публикации.

В собственность государства переданы четыре земельных участка (общей площадью 1993 кв. м), два жилых строения и две квартиры в Краснодаре, а также более 77 млн рублей наличными. Всего за время работы на федеральной госслужбе Квашура приобрёл 13 объектов недвижимости и 11 автомобилей премиум-класса. Общая стоимость этих активов составила не менее 94,5 млн рублей.

На днях Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов бывшего зампреда Воронежского облсуда Евгения Кучинского и связанных с ним лиц. Согласно решению, у экс-судьи изъяли жилую и нежилую недвижимость, земельный участок и автомобиль.