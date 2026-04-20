Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 12:28

В ГАИ разъяснили, что грозит за LED-лампы в фарах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / abitaev.art

Установка светодиодных ламп в фары вместо штатных может привести к штрафу или даже лишению прав. Об этом изданию «За рулём» рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

По его словам, монтаж LED-ламп в оптику, которая конструктивно предназначена для других типов источников света, противоречит требованиям законодательства. В частности, такая переделка нарушает перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена.

Ответственность зависит от ситуации. Водителю может грозить штраф 500 рублей или предупреждение по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. В более серьёзных случаях — лишение прав на срок от шести месяцев до года с изъятием нештатных световых приборов.

Кроме юридических последствий, Черников отметил и практические риски. Использование неподходящих ламп может ослеплять других водителей, вызывать сбои в электрооборудовании и даже привести к возгоранию.

Ранее Life.ru напомнил, что россияне могут получить крупный штраф, если выбросят мусор из окна машины, даже обычный окурок ударит по карману — до 50 тысяч рублей. Если вы хотите пожаловаться на нарушителя, нужно подать заявление в полицию или ГАИ — лично или через портал «Госуслуги». Обязательно укажите дату, время, место, марку автомобиля и его номер, а также приложите фото или видео при наличии.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar