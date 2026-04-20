В ГАИ разъяснили, что грозит за LED-лампы в фарах

Установка светодиодных ламп в фары вместо штатных может привести к штрафу или даже лишению прав. Об этом изданию «За рулём» рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

По его словам, монтаж LED-ламп в оптику, которая конструктивно предназначена для других типов источников света, противоречит требованиям законодательства. В частности, такая переделка нарушает перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена.

Ответственность зависит от ситуации. Водителю может грозить штраф 500 рублей или предупреждение по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. В более серьёзных случаях — лишение прав на срок от шести месяцев до года с изъятием нештатных световых приборов.

Кроме юридических последствий, Черников отметил и практические риски. Использование неподходящих ламп может ослеплять других водителей, вызывать сбои в электрооборудовании и даже привести к возгоранию.

