Матвиенко назвала «обезлюживание территорий» стратегической угрозой для России

Россия обладает огромными территориями с прекрасной экологией, реками и свежим воздухом, но всё это богатство пустует, так как сложился стереотип о «богатой» жизни в большом городе. Поэтому люди вместо проживания в просторных частных домах ютятся в клетушках в многоэтажках. Об этом сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Россия — исторически не страна агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий — для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить — ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки», — поделилась она на панельной дискуссии «Формирование семейноцентричной среды в муниципалитетах: женский взгляд на развитие территорий» в рамках форума «Малая родина — сила России».

По мнению чиновницы, государство должно поставить цель равномерного заселения российских территорий. Именно просторные дома также станут фундаментом для появления больших многодетных семей. Матвиенко добавила, что нужно найти механизмы поддержки переезда в провинцию из мегаполисов.

Ранее Life.ru писал, что переезд из города в деревню перестал быть романтической мечтой — государство хочет превратить его в реальный экономический проект. Главный инструмент — сельская ипотека со ставкой до 3% годовых, первоначальным взносом от 20% и сроком до 25 лет. Программа бессрочная, но есть условие: покупка дома должна стать началом постоянной жизни — с регистрацией, работой и участием в жизни села. Это не дача для выходных, а полноценное переселение.