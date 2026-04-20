В Латвии ввели ограничения на работу ещё десяти интернет-ресурсов из России. В их число попало информагентство «Победа РФ», которое занимается историей Великой Отечественной войны. Решение принял национальный совет по электронным СМИ прибалтийской республики, сообщает «Sputnik Латвия».

Под блокировку угодили порталы: pobedarf.ru, vgoroden.ru, orda-info.online, baikal-daily.ru, newsomsk.ru, gubdaily.ru, gorvesti.ru, volgadmin.ru, parmanews.ru и pulse19.ru. Все они теперь недоступны на территории страны. Проект «Победа РФ» курирует Фонд стратегических инициатив Музея Победы.

Местный регулятор пояснил, что не проводит самостоятельную проверку каждого ресурса по единым критериям. Ведомство действует на основании сведений от спецслужб. Такой подход практикуется здесь не в первый раз.

Ранее, в начале апреля, республика уже закрыла доступ к 19 сайтам РФ. Тогда в чёрный список попали страница партии «Родина» и портал госуслуг Пятигорска. Формальным поводом назвали угрозу нацбезопасности.

Прибалтийские страны не впервые создают препятствия для российских медиа. Например, в 2022 году Литва и Латвия совместно запретили вещание отечественных телеканалов. В МИД РФ такие действия назвали скоординированной линией, противоречащей принципам свободы слова.

Ранее в Риге провели шествие в честь латышских легионеров СС. Там были замечены не только простые граждане с радикальными взглядами, но и политические деятели, в том числе депутат Сейма Янис Домбрава, бывший спикер Сейма Инара Мурниеце и вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.