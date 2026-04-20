Nike обвинили в унижении пешеходов из-за рекламного слогана

Компания Nike оказалась в центре скандала в США из-за вывески на одном из флагманских магазинов в Бостоне. На баннере было написано: «Бегуны, добро пожаловать! Ну и пешеходам тоже можно» (Runners welcome. Walkers tolerated).

Надпись вызвала резкую реакцию со стороны пользователей и СМИ. Многие посчитали, что таким образом компания ставит бегунов выше других людей, предпочитающих ходьбу, и демонстрирует пренебрежительное отношение к ним. Критика быстро распространилась в социальных сетях и на радио, после чего Nike была вынуждена снять вывеску и выступить с официальным заявлением.

«Мы хотим, чтобы больше людей чувствовали себя желанными участниками забегов — независимо от их темпа, опыта или дистанции. Один из плакатов не сработал. Мы сняли его и хотим использовать этот случай, чтобы исправиться», — заявили в компании.

Ранее российский бренд Monochrome объявил в своём официальном аккаунте о закрытии бутика на Малой Никитской улице в Москве. Как пояснили представители магазина, торговая точка временно прекращает работу из-за масштабной реконструкции — планируется полностью обновить интерьер и изменить концепцию пространства. Напомним, что в прошлом году они угодили в скандал из-за парада Победы на 9 Мая.