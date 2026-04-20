20 апреля, 13:48

Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родным с неожиданной просьбой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_mashkova_official

Актриса Мария Машкова в день своего 41-летия поблагодарила близких и заявила о намерении вернуться в Россию. Об этом она написала в соцсетях, опубликовав архивное семейное видео.

Ролик с маленькой Марией Машковой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_mashkova_official

Актриса также выложила старое видео, где её маленькую нянчит бабушка.

«Мамочка! Спасибо, что последние годы я особенно остро ощущаю, что ты мой главный фанат <...> Я тебя просто обожаю. Папа. Спасибо за жизнь. Бабуля, дедуля... Дождитесь меня… Пожалуйста», — написала она.

Далее актриса поблагодарила отца и обратилась к бабушке и дедушке, попросив их дождаться её возвращения.

Машкова родилась в семье актёров — Елены Шевченко и Владимира Машкова. В детстве она жила с бабушкой и дедушкой под Новосибирском, так как родители учились в Москве. В последние годы актриса живёт в США.

Как в Америке живёт дочь актёра Владимира Машкова, мечтающая судить отца в Гааге

Напомним, что в конце 2024 года Мария Машкова впервые после переезда в США почувствовала, что её тянет назад в Россию. Тогда она приехала в Хельсинки и поняла, что до Петербурга оттуда — всего семь часов на машине. В феврале 2025 года Машкова заявила, что мечтает устроить тур по российским городам. При этом в 2023-м она призывала всех бежать из РФ, пугая россиян «контрнаступлением Украины», а своего отца готовилась встретить на скамье подсудимых в Гааге.

Владимир Озеров
