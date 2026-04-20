Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родным с неожиданной просьбой

Актриса Мария Машкова в день своего 41-летия поблагодарила близких и заявила о намерении вернуться в Россию. Об этом она написала в соцсетях, опубликовав архивное семейное видео.

Актриса также выложила старое видео, где её маленькую нянчит бабушка.

«Мамочка! Спасибо, что последние годы я особенно остро ощущаю, что ты мой главный фанат <...> Я тебя просто обожаю. Папа. Спасибо за жизнь. Бабуля, дедуля... Дождитесь меня… Пожалуйста», — написала она.

Далее актриса поблагодарила отца и обратилась к бабушке и дедушке, попросив их дождаться её возвращения.

Машкова родилась в семье актёров — Елены Шевченко и Владимира Машкова. В детстве она жила с бабушкой и дедушкой под Новосибирском, так как родители учились в Москве. В последние годы актриса живёт в США.