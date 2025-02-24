Сбежавшая в Штаты дочь Машкова заявила о мечте, связанной с Россией
Уехавшая в США актриса Машкова заявила о мечте выступить в России со спектаклем
Мария Машкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_mashkova_official
Актриса Мария Машкова, которая приходится дочерью народному артисту РФ Владимиру Машкову, после начала СВО сбежала в США. Сейчас она заявила у себя в соцсетях о желании устроить турне по городам России.
Артистка анонсировала спектакли в Израиле, Барселоне, Будапеште, Риге, Лондоне и Милане. Также она мечтает привезти постановку «Надеждины» в российские города.
«Я позволю себе сохранить мечту. (...) И устрою тур по городам России», — заявила Мария, добавив, что этого может и не случиться, но никто не способен отобрать у неё надежду.
Напомним, Мария Машкова уехала в США и там начала критиковать политический строй в России. Она заявляла, что ждёт своего отца на скамье подсудимых в Гааге. Владимира Машкова же ранее признали на Украине лицом, которое угрожает нацбезопасности страны. Вместе с ним в список попали ещё шестеро российских звёзд. В ноябре 2024 года актриса заявила, что скучает по России.