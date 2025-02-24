Сбежавшая в Штаты дочь Машкова заявила о мечте, связанной с Россией

Актриса Мария Машкова, которая приходится дочерью народному артисту РФ Владимиру Машкову, после начала СВО сбежала в США. Сейчас она заявила у себя в соцсетях о желании устроить турне по городам России.

Артистка анонсировала спектакли в Израиле, Барселоне, Будапеште, Риге, Лондоне и Милане. Также она мечтает привезти постановку «Надеждины» в российские города.