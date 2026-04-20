В вузах обновят нормы для расчёта учебной нагрузки педагогов

В России пересмотрят нормы учебной нагрузки педагогов в учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе Минобонауки после совещания по разработке примерных норм времени для расчёта объёма учебной работы.

Сейчас действуют соответствующие правила, утверждённые ещё в 2003 году. В ведомстве уверены, что многие положения документа уже устарели и требуют актуализации на основе анализа деятельности учителей, особенно после внедрения в учебный процесс ИИ-технологий и новых образовательных методов. В шести российских регионах уже запущен пилотный проект, который поможет оценить работу педагогов. Вузам предложено выбрать одну из трёх моделей нормирования времени учителей. По итогам проекта будет принято решение о расчёте объёма учебной нагрузки преподавательского состава.

