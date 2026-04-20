20 апреля, 14:33

В вузах обновят нормы для расчёта учебной нагрузки педагогов

Обложка © Life.ru

В России пересмотрят нормы учебной нагрузки педагогов в учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе Минобонауки после совещания по разработке примерных норм времени для расчёта объёма учебной работы.

Сейчас действуют соответствующие правила, утверждённые ещё в 2003 году. В ведомстве уверены, что многие положения документа уже устарели и требуют актуализации на основе анализа деятельности учителей, особенно после внедрения в учебный процесс ИИ-технологий и новых образовательных методов. В шести российских регионах уже запущен пилотный проект, который поможет оценить работу педагогов. Вузам предложено выбрать одну из трёх моделей нормирования времени учителей. По итогам проекта будет принято решение о расчёте объёма учебной нагрузки преподавательского состава.

Минобрнауки анонсировало дополнительные требования к практике студентов-медиков

Ранее в Минпросвещения и Минобрнауки России предложили утвердить типовой порядок предоставления общежитий студентам. Документ может вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Для получения места в общежитии студенту необходимо подать заявление и приложить документы, подтверждающие факт обучения по очной или заочной форме, отсутствие регистрации и жилого помещения в собственности в месте нахождения образовательной организации, а также иные документы, подтверждающие тяжёлое материальное положение.

Татьяна Миссуми
