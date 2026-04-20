Матвиенко призвала усложнить процедуру развода

В России следует усложнить процедуру развода, если в семье уже есть дети, чтобы у супругов была возможность примириться и найти общий язык. Об этом сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».

«Что касается разводов, попробуйте на Западе развестись, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей. И свободны. Так не может быть, так не должно быть», — поделилась она.

Матвиенко напомнила, что сегодня беременной женщине даётся время, в случае если она хочет сделать аборт. В большинстве ситуаций пациентки принимают решение оставить себе ребёнка. По мнению чиновницы, также должно быть и с разводом, нельзя торопиться в бракоразводном процессе.

Ранее Life.ru писал, что за последние три года в России наблюдается пятикратный рост числа заключаемых брачных договоров. Эксперты связывают эту тенденцию с возросшим вниманием общественности к резонансным разводам знаменитостей, что, по всей видимости, побуждает граждан заранее урегулировать вопросы раздела имущества во избежание потенциальных конфликтов.