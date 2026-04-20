«Мощный кадровый ресурс»: Медведев призвал активнее брать ветеранов СВО на работу в муниципалитеты

Ветеранов специальной военной операции необходимо активнее привлекать к работе в органах местного самоуправления, поскольку они представляют собой мощный кадровый ресурс для муниципального уровня. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

Поддержка участников СВО, ветеранов и их семей остаётся одним из безусловных приоритетов партии, подчеркнул политик. Муниципалитеты играют важнейшую роль в возвращении бойцов к мирной жизни после фронта.

«Многие из них готовы включаться в работу на муниципальном уровне. Их нужно активно привлекать», — подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что для ветеранов действуют федеральные и региональные программы, а также образовательные партийные проекты, однако муниципалитеты тоже должны предлагать собственные инициативы. За последние три года почти 1,5 тысячи участников СВО были избраны депутатами от «Единой России», отметил председатель партии. Они пользуются авторитетом и доверием в своих городах и сёлах.

Для части ветеранов работа на муниципальном уровне может стать началом длительной карьеры, а для других — возможностью продолжить служение на родной земле. «Единая Россия» будет оказывать в этом необходимую поддержку, заключил Медведев.

Напомним, 21 апреля будет отмечаться День местного самоуправления, также известный как День муниципального служащего. Этот профессиональный праздник был установлен Указом Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года и приурочен к историческому событию — подписанию Екатериной II «Жалованной грамоты городам», которое состоялось 21 апреля (по старому стилю) 1785 года.

Примеров активного участия ветеранов СВО в общественной жизни много. Вот один из недавних: в наиболее пострадавшие от паводка Хасавюртовский и Дербентский районы Дагестана 14 апреля доставили четыре фуры с гуманитарной помощью, собранной участниками Ассоциации ветеранов СВО. Первыми откликнулись в Северной Осетии и Сочи, передав питьевую воду, средства гигиены, медикаменты, бензогенераторы и насосы.