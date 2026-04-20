В России требуют ареста клиентов схемы с «бумажным» НДС на 1,2 трлн рублей
Следствие потребовало заочно арестовать бизнесменов Михаила Жарова, Алексея Кузьмичева и Евгения Гладышева, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Они скрылись за границей, и 20 апреля суд рассмотрит ходатайство об их заочном аресте. Об этом сообщает РБК.
Это первый случай уголовного преследования клиентов крупнейшей в России схемы с «бумажным» НДС на 1,2 триллиона рублей.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал трёх фигурантов дела о схеме «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей. Одному вменяют незаконные платёжные операции, двоим — подачу фиктивных деклараций и создание юрлица с нарушением закона. Ранее правоохранители раскрыли сеть из 4800 подконтрольных фирм, через которые почти 40 тысяч компаний получили незаконные налоговые вычеты. Операция прошла при участии ФСБ, СК, МВД и ФНС.
