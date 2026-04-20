Фон дер Ляйен поздравила Радева с победой его партии на выборах в Болгарии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила болгарского политика Румена Радева с победой его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах. Соответствующий пост она опубликовала в соцсети X.

«Болгария — гордый член европейской семьи и играет важную роль в решении наших общих задач. Я с нетерпением жду совместной работы ради процветания и безопасности Болгарии и Европы», — написала глава ЕК.

Напомним, бывший президент Болгарии Румен Радев, скорее всего, станет новым премьер-министром страны по итогам парламентских выборов, состоявшихся 19 апреля. Коалиция «Прогрессивная Болгария» во главе с Радевым набрала 44,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Авторы материала прогнозируют, что блок получит абсолютное большинство, позволяющее самостоятельно сформировать кабинет министров.