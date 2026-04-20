Трамп допустил подписание соглашения между США и Ираном вечером 20 апреля

Вашингтон и Тегеран могут договориться о перемирии и подписать соответствующее соглашение уже вечером 20 апреля. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, комментируя предстоящие переговоры в Пакистане.

«Сделка будет подписана сегодня вечером», — приводит слова политика телеканал Fox Business.

Ранее сообщалось, что в Пакистан вылетела американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, самолёт совершит посадку уже через несколько часов. Чиновники из Белого дома намерены провести очередные переговоры с иранскими представителями. Беседа состоится 21 апреля.