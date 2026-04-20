Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 апреля, 15:55

«Скорая не проедет»: Жители Башкирии 10 лет не могли добиться ремонта дороги и написали папе римскому

Жители башкирского села попросили папу римского помочь с ремонтом дороги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Жители села Борискино Чишминского района Башкортостана обратились с письмом к Папе Римскому Льву XIV с просьбой помочь отремонтировать автомобильную дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный репортаж».

Обращение жителей села Борискино. Видео © Telegram / Честный Репортаж

Россияне жалуются, что уже десять лет пытаются добиться ремонта трассы, обращаясь во все инстанции, но местные власти не решают проблему. Из-за плохого состояния дороги в непогоду машины вязнут в грязи.

Скорая помощь не может доехать до пациентов, а школьный автобус с трудом довозит детей до учебного заведения. Помимо письма понтифику, недовольные селяне также подготовили обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Жители Германии лидируют среди иностранцев, желающих получить гражданство России

Ранее стало известно, что в Тосненском районе Ленинградской области из-за коммунальной аварии отключили холодную воду. Предварительно, без водоснабжения остались 24 280 человек, на месте работают специалисты, устраняющие поломку.

Юрий Лысенко
