«Скорая не проедет»: Жители Башкирии 10 лет не могли добиться ремонта дороги и написали папе римскому
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Жители села Борискино Чишминского района Башкортостана обратились с письмом к Папе Римскому Льву XIV с просьбой помочь отремонтировать автомобильную дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный репортаж».
Обращение жителей села Борискино. Видео © Telegram / Честный Репортаж
Россияне жалуются, что уже десять лет пытаются добиться ремонта трассы, обращаясь во все инстанции, но местные власти не решают проблему. Из-за плохого состояния дороги в непогоду машины вязнут в грязи.
Скорая помощь не может доехать до пациентов, а школьный автобус с трудом довозит детей до учебного заведения. Помимо письма понтифику, недовольные селяне также подготовили обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
