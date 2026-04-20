Мерц и Лула да Силва неожиданно разошлись во время обхода ярмарки в Ганновере

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва неожиданно разошлись во время совместного обхода Ганноверской промышленной ярмарки. Об этом сообщила газета Bild.

Традиционно глава немецкого правительства и лидер страны-партнёра вместе посещают смотр. Мерц и Лула да Силва появились у бразильского стенда, но после общения с прессой внезапно пошли разными маршрутами. Президент Бразилии остался у национальных экспонентов, а канцлер отправился дальше.

«Такого у нас ещё не было», — сообщили изданию источники в полиции и среди организаторов.

Изначально планировалось, что политики вместе совершат обход и снова выступят перед журналистами. В правительственных кругах ФРГ пояснили Bild, что решение об изменении программы принято по взаимному согласию «из-за задержки бразильской делегации». В Ганновере в понедельник также прошли германо-бразильские межправительственные консультации.

Ранее сообщалось, что нарастающее недовольство политикой канцлера Фридриха Мерца может привести к досрочным выборам, если коалиция развалится из-за разногласий по экономии и финансированию обороны и помощи Украине. Уровень удовлетворённости правительством упал до 27%, лидирует «Альтернатива для Германии».