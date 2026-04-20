Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 18:56

22-летний россиянин погиб после падения с крыши здания на Пхукете

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maulana Image

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maulana Image

На острове Пхукет в Таиланде погиб гражданин России в результате падения с высоты. Об этом сообщила местная газета Khaosod.

22-летнего молодого человека обнаружили на земле у жилого здания в критическом состоянии. Прибывшие врачи провели реанимацию и доставили пострадавшего в больницу, где он скончался от полученных травм.

Таиландские полицейские начали расследование обстоятельств гибели россиянина. Другие детали происшествия пока не раскрываются.

Россиянин на ходу выпрыгнул из фуры с отказавшими тормозами и был сбит иномаркой

Ранее Life.ru рассказывал, что в Таиланде у побережья Хуахина во время купания погиб 75-летний турист из Великобритании. Мужчина зашёл в воду в зоне устья залива, где течение унесло его в открытое море на глазах у спутницы, а тело позже обнаружил рыбак недалеко от пирса.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • таиланд
  • пхукет
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar