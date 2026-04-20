20 апреля, 19:16

Матвиенко призвала мужчин меньше лежать на диване и помогать семье

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российских мужчин меньше лежать на диване и активнее включаться в семейные дела. Об этом сообщили ИА«Вести». По словам политика, от обстановки в семьях зависит очень многое, поэтому каждому мужчине есть над чем работать.

«Поменьше лежать на диване, побольше заниматься детьми, <…> любить свою жену», — сказала она, добавив, что дети должны получать не только материнскую любовь и заботу, — но и отцовскую.

Ранее Валентина Матвиенко предложила усложнить процедуру развода при наличии детей, чтобы у супругов было время примириться. Она сравнила с Западом, где развод занимает минимум два года, и с практикой «времени на раздумье» при абортах, которая часто помогает сохранить ребёнка. По её мнению, торопиться в бракоразводном процессе нельзя.

Анастасия Никонорова
