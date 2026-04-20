Дмитриев посмеялся над «отказом» Зеленского от США
Кирилл Дмитриев с иронией прокомментировал новость о разочаровании украинского лидера в Вашингтоне. Спецпредставитель президента РФ перепостил в Х материал The Atlantic о том, что Владимир Зеленский больше не верит в Соединённые Штаты.
Материал The Atlantic о том, что Зеленский больше не верит в США. Фото © Х / Kirill Dmitriev
«Смогут ли США выдержать такой жёсткий отказ от самого Зеленского?» — написал Дмитриев.
Ранее Зеленский публично выразил недовольство действиями Белого дома. Украинский лидер написал в соцсети, что ослабление санкций против России не соответствует ни реальной ситуации на поле боя, ни задачам дипломатии. При этом политик демонстративно похвалил тех партнёров Киева, кто продолжает наращивать давление на Москву.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Обложка © Life.ru