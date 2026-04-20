Дмитриев посмеялся над «отказом» Зеленского от США

Кирилл Дмитриев с иронией прокомментировал новость о разочаровании украинского лидера в Вашингтоне. Спецпредставитель президента РФ перепостил в Х материал The Atlantic о том, что Владимир Зеленский больше не верит в Соединённые Штаты.

«Смогут ли США выдержать такой жёсткий отказ от самого Зеленского?» — написал Дмитриев.

Ранее Зеленский публично выразил недовольство действиями Белого дома. Украинский лидер написал в соцсети, что ослабление санкций против России не соответствует ни реальной ситуации на поле боя, ни задачам дипломатии. При этом политик демонстративно похвалил тех партнёров Киева, кто продолжает наращивать давление на Москву.